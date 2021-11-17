Рекордный урожай сахарной свеклы собрали в Брестской области

Аграрии Брестской области получили в этом году рекордный урожай сахарной свеклы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Под сладкие корнеплоды в регионе было отведено 18,9 тыс. га. Вся свекла уже убрана, осталось свезти с полей около 100 тыс. т. Эту работу в регионе планируется завершить до конца месяца. Всего накопано 950,7 тыс. т корнеплодов – на 160 тыс. т, или 20% больше уровня прошлого года. На круг получено 504 ц свеклы, что на 20 ц выше прошлогоднего. Сахаристость корнеплодов на сегодня составляет 16,2%, что также на 1% больше, чем в прошлом году.

“Пожалуй, это лучший урожай сахарной свеклы в истории Брестской области. В прошлом году была большая гибель посевов из-за засухи и ветряных бурь. А в этом году и погодные условия благоприятствовали росту и формированию корнеплодов, и предпринятые в сельхозорганизациях агротехнические меры”, – отметил зампред облсельхозпрода. Он дополнил, что хозяйства области практически завершили поставку свеклы в счет госзаказа.

Лидерами по урожайности сахарной свеклы стали Пружанский и Брестский районы, где с гектара соответственно накопали 664 ц и 605 ц корнеплодов. При этом Пружанский и Барановичский районы прибавили по 100 ц/га, Каменецкий – 85 ц/га.

Сейчас в сельхозпредприятиях также идет зяблевая обработка почвы. Под яровой сев в области уже подготовлено 237 тыс. га зяби, что составляет 106% к заданию. Но аграрии не останавливаются и продолжают пахоту, чтобы весной оперативно и качественно провести сев. В поля вывезено более 4 млн т органики, половина из которой уже внесена в почву.-