Агропром

Белорусские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна

Белорусские аграрии намолотили 2 млн т зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 27 июля, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 621,3 тыс. га, что составляет 29% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область, там убрано 43,8% площадей от плана (147,7 тыс. га). В Гомельской области убрано 34,6% площадей (120,6 тыс. га), Гродненской – 21,3% (66,5 тыс. га), Минской – 25,7% (122,6 тыс. га), Могилевской – 25,1% (81,9 тыс. га), Витебской – 23,8% (82,1 тыс. га).

Всего по стране намолочено 2 млн 37 тыс. т зерна при средней урожайности 32,8 ц/га.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 705,9 тыс. га (86,9% от плана). Заготовлено 760,5 тыс. т сена (68,1% от плана), 11,326 млн т сенажа (83,9%) и 328,4 тыс. т силоса (1,7%). Всего заготовлено 3,634 млн т единиц травяных кормов.

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