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Эксперт о господдержке сельского хозяйства: мы идем по правильному пути

28.05.2022
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Доктор экономических наук, профессор Наталья Киреенко в интервью для проекта «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказала о господдержке сельского хозяйства.

По словам эксперта, Беларусь, не имея богатых природных ресурсов, сформировала в сфере сельского хозяйства и переработки серьезный производственно-технический и кадровый потенциал. «Все страны мира поддерживают свое сельское хозяйство, так как это очень уязвимая отрасль. Всемирная торговая организация в 1995 году отдельно приняла соглашение по сельскому хозяйству. Ведь голодный мир — это воинствующий мир, это рост криминальной ситуации, социальной напряженности и т.д. Поэтому каждое государство в меру своих возможностей, макроэкономической и финансовой ситуации поддерживает данную отрасль. Все понимают значимость продовольствия», — сказала Наталья Киреенко.

В Беларуси развитие аграрного комплекса осуществляется в рамках государственных пятилетних программ. «На сегодня в стране реализуется уже шестая госпрограмма — на 2021-2025 годы «Аграрный бизнес». Она аккумулирует все отрасли сельского хозяйства — растениеводство, животноводство, вопросы переработки, земельных отношений, мелиорации, рыбохозяйственной деятельности», — отметила профессор.

Также внимание уделяется малым формам хозяйствования, личным подсобным хозяйствам, фермерам, развитию науки, образования, инфраструктуры в этой сфере. «Мы идем по правильному пути, потому что государственная поддержка позволяет стимулировать товаропроизводителей и учитывать риски, которые ложатся на сельское хозяйство. Ни для кого не секрет, что данная отрасль — это рискованный вид экономической деятельности (погодные условия, стихии, которые постоянно дают о себе знать). Мы должны все это учитывать. Поэтому государство и берет часть этих рисков на себя», — заметила Наталья Киреенко.

В 2014 году был принят указ №347 о государственной аграрной политике. «Это очень емкий документ. Его основная цель — повышение эффективности отрасли и господдержка сельского хозяйства. В указе четко определены прямые и косвенные меры, которые государство в зависимости от своих возможностей оказывает сельскому хозяйству. Сегодня мы уже видим его результат», — подчеркнула она и обратила внимание, что жители Беларуси полностью обеспечены продуктами питания.

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