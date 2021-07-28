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На Лунинетчине определился первый водитель-тысячник

Сегодня первую тысячу тонн доставил на зерноток водитель ОАО «Вульковский рассвет» Анатолий Ярохович. Поздравить Анатолия Григорьевича с этим событием в поле приехал председатель райисполкома Александр Пачко. Александр Николаевич вручил лидеру жатвы Благодарность.


К поздравлениям присоединилась председатель райкома профсоюза работников агропрома Ольга Ермоленок. Подарки и искреннюю благодарность за самоотверженный труд на уборке урожая зерновых вместе с Анатолием Яроховичем принимали старший комбайнер Алексей Захарчук и тезка водителя – комбайнер Анатолий Ярохович.


Особой награды – Благодарственного письма обкома профсоюза работников агропрома – удостоился главный агроном хозяйства Николай Шевчик.

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