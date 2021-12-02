В Беларуси стало меньше убыточных предприятий агропромышленного комплекса

На заседании президиума Совета ФПБ председатель профсоюза работников АПК Василий Хватик рассказал о развитии агропромышленного комплекса.

– Самой страшной бедой для населения во все времена была нехватка продовольствия. Человек может терпеть практически все, кроме голода и холода. Поэтому продовольственная безопасность страны – крайне важный вопрос. Я с гордостью могу говорить о том, что мы выполнили годовую программу по производству продуктов питания, – подчеркнул председатель профсоюза работников АПК Василий Хватик.

Как сообщает 1prof.by, продовольственный экспорт в этом году по сравнению с прошлым увеличился на 109% и составил 6,3 млрд рублей.

Беларусь входит в пятерку стран мира по продажам молока и молочной продукции, в десятку – по продаже мяса птицы и говядины.

– Мы произвели впервые за многие годы более 4 млн тонн сахарной свеклы, с одной тонны можно получить 100 кг сахара. А потребность внутреннего рынка – 350 тыс. тонн, – пояснил Василий Хватик.

В целом, прибыль от реализации в этом году выросла на 25,9% по сравнению с прошлым. Рентабельность продаж с 5,8 % увеличилась до 6,5%. Василий Хватик пояснил, что 14 предприятий сектора в этом году перестали быть убыточными. Зарплата по отрасли выросла и составляет 984 рубля, что соответствует 70% от средней по стране.

– Организационные структуры и членские организации ФПБ проводят серьезную работу по соблюдению техники безопасности и охране труда. Аграрии всегда обеспечены горячим питанием, питьевой водой, спецодеждой, средствами защиты, – напомнил председатель профсоюза АПК.

На весенних полевых и уборочных работах было задействовано 180 тысяч единиц техники и более 50 тыс. человек. Для аграриев обеспечено своевременное обучение, проводиться инструктаж по охране труда на рабочих местах. Кроме того, специалисты отраслевого профсоюза следят за соблюдением мер по доступности кратковременного отдыха и приема пищи.