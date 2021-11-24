В Беларуси завершается подъем зяби. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в программе “Разговор у Президента” на телеканале “Беларусь 1”.

“Все культуры убраны, основная масса – в срок до 7 ноября. Сейчас ведется подъем зяби. На сегодня поднято 1,48 млн га. До плана в 1,52 млн га остается буквально день-два, и мы закончим. Этот объем будет больше уровня прошлого года на 320 тыс. га”, – сказал Иван Крупко.

По его словам, сельхозработы в этом году были активизированы по поручению главы государства. Правительство, Минсельхозпрод, облисполкомы приняли необходимые решения, были мобилизованы все ресурсы, чтобы выполнить работы в установленные сроки.

“По состоянию на сегодня скот переведен с пастбищ на стойловое содержание на фермах. Отремонтированы все здания, сооружения. Фермы и комплексы обеспечены травянистыми кормами. Если говорить про крупный рогатый скот, обеспеченность на зимний стойловый период на уровне 110%. Птицефабрики и свинокомплексы обеспечены на сегодня на 87% по фуражному зерну”, – добавил министр.