Замминистра сельского хозяйства: в Беларуси есть 184 сорта картофеля

Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло в новом выпуске программы “Марков. Ничего личного” на ОНТ.



Как пишет “СБ” со ссылкой на телеканал, замминистра подчеркнул, что производимого сейчас объема картофеля нам достаточно для промышленной переработки, создания баланса семенного материала для подготовки к следующему урожаю, реализации на ярмарках, выставках, в том числе и в торговых сетях.

– С производимого объема в этом году – порядка 900 тыс. т – мы более 200 тыс. т картофеля экспортируем. В плане импорта мы получаем порядка 20 тыс. т. Пусть и небольшой, но импорт все же присутствует. Почему так происходит? Как правило, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Египет поставляют весной молодой картофель: такая позиция есть. И вторая – некоторые белорусские производители чипсов в производстве используют именно импортный картофель. Считается, что у него более высокие вкусовые качества. Хотя в Беларуси сейчас есть 184 сорта картофеля: выбор огромнейший, – уточнил он.

Продолжая разговор об импортном картофеле, Игорь Брыло отметил:

– Как бы там ни было, большую часть картофеля мы высаживаем в свои селекции, импортный составляет порядка 25%. Селекционерам также надо соревноваться, пусть они тоже подтягиваются к тому импортному, который, может быть, дает наибольший урожай. Это здравомыслящая игра, – отметил замминистра сельского хозяйства.

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