Автомобильное топливо в Беларуси с 10 марта дорожает на 1 копейку

Цена автомобильного топлива в Беларуси изменится с 10 марта, об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе “Белнефтехима”.

Розничная цена 1 л бензина и дизельного топлива увеличится на одну копейку. Стоимость топлива АИ-92-К5-Евро составит Br1,76, АИ-95-К5-Евро – Br1,86, АИ-98-К5-Евро – Br2,08, ДТ – Br1,86.

Повышение стоимости в концерне пояснили продолжающейся тенденцией роста мировых котировок нефти. Среднее их значение с 1 по 4 марта достигло $65,4 за один баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь текущего года выросло на 19%.

Последний раз цены на топливо в Беларуси увеличивались 2 марта. Тогда стоимость одного литра горючего выросла на одну копейку.