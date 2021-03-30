Экономика

Автомобильное топливо в Беларуси с 30 марта дорожает на 1 копейку

Цена автомобильного топлива в Беларуси изменится с 30 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна “Белнефтехим”.

Розничная цена 1 л бензина и дизельного топлива увеличится на одну копейку. Стоимость топлива АИ-92-К5-Евро составит Br1,78, АИ-95-К5-Евро – Br1,88, АИ-98-К5-Евро – Br2,10, ДТ – Br1,88.

“В марте продолжается рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок марки Brent, отмечающемся в последние несколько дней, среднее значение котировок с 1 по 25 марта составило около $66 за баррель, увеличившись к уровню января 2021 года на 20%. На основании мониторинга цен на углеводородное сырье, в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 30 марта изменяются”, – отметили в “Белнефтехиме”.

С начала года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 4,3%. “Даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне (на 29-53%), чем в сопредельных государствах, за исключением Российской Федерации, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья”, – уточнили в концерне.

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