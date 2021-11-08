С 8 по 12 ноября Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь проводит республиканскую акцию «Беларусь – энергоэффективная страна».

Рациональное и разумное потребление ресурсов, энерго- и ресурсосбережение зависит от мобилизации усилий абсолютно всех: государственных структур, учреждений здравоохранения, науки и культуры, образования, других организаций и бизнес-сообществ, общественных объединений, средств массовой информации и каждого жителя страны. Энергосбережение экономически выгодно как отдельному гражданину, так и государству в целом. Мероприятия по экономии энергоресурсов в два с половиной – три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии.

Самые простые способы энергосбережения доступны любому и могут применяться в быту повсеместно. С методическими рекомендациями, учебными пособиями, а также практическими способами эффективного использования энергоресурсов в быту можно ознакомиться на официальном сайте Департамента по энергоэффективности.