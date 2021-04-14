Беларусь может подключиться к Системе быстрых платежей в середине 2022 года

Переводы в Беларусь по номеру телефона через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) будут доступны с середины 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент национальной платежной системы ЦБ РФ.

“Многие страны на пространстве ЕАЭС так же, как и мы, работают над развитием систем быстрых платежей, а кто-то только планирует запускать эти системы. Мы уже на этом этапе прорабатываем возможности взаимодействия. На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, – это Беларусь. Я думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится”, – сообщила директор департамента Алла Бакина.

Помимо интеграции СБП, регулятор работает над возможностью осуществления карточных переводов в Беларусь. “Второй способ – перевод с карты на карту также у нас запланирован к концу 2022 года”, – сообщила она.

Система быстрых платежей – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. К СБП подключены более 200 банков.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%.

БЕЛТА