Беларусь НЕ изолируют! А вот у Запада большие экономические проблемы (видео)

Запад надеялся, что санкции и уход их компаний с наших рынков вызовут дефицит товаров и приведут к внутренним социальным протестам в Беларуси и России.

— Как мы выстояли и куда будем развивать нашу союзную экономику?

— Почему для нас текущая экономическая борьба – это вопросы выживания нашей славянской цивилизации?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Смотрите авторскую рубрику «Простая экономика»