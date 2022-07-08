Экономика
Беларусь НЕ изолируют! А вот у Запада большие экономические проблемы (видео)
Запад надеялся, что санкции и уход их компаний с наших рынков вызовут дефицит товаров и приведут к внутренним социальным протестам в Беларуси и России.
— Как мы выстояли и куда будем развивать нашу союзную экономику?
— Почему для нас текущая экономическая борьба – это вопросы выживания нашей славянской цивилизации?
Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Смотрите авторскую рубрику «Простая экономика»