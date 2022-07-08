Экономика

Беларусь НЕ изолируют! А вот у Запада большие экономические проблемы (видео)

08.07.2022
26

Запад надеялся, что санкции и уход их компаний с наших рынков вызовут дефицит товаров и приведут к внутренним социальным протестам в Беларуси и России.

— Как мы выстояли и куда будем развивать нашу союзную экономику?

— Почему для нас текущая экономическая борьба – это вопросы выживания нашей славянской цивилизации?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Смотрите авторскую рубрику «Простая экономика»

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Первыми к уборке зерновых приступили в ЧСУП «Редигерово-Агро» (Лунинецкий район)

Первыми к уборке зерновых приступили в ЧСУП «Редигерово-Агро» (Лунинецкий район)

06.07.2022
Photo of Беларусь продает продукты питания на сумму более $18 млн в день

Беларусь продает продукты питания на сумму более $18 млн в день

03.07.2022
Photo of ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ТРУЖЕНИКОВ И КОЛЛЕКТИВОВ БРЕСТЧИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЗ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА (видео)

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ТРУЖЕНИКОВ И КОЛЛЕКТИВОВ БРЕСТЧИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЗ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА (видео)

02.07.2022
Photo of Сенаторы одобрили законопроект по вопросам земельных отношений

Сенаторы одобрили законопроект по вопросам земельных отношений

30.06.2022
Photo of В семи хозяйствах Брестской области приступили к строительству зерносушильных комплексов, в том числе и в Лунинецком районе

В семи хозяйствах Брестской области приступили к строительству зерносушильных комплексов, в том числе и в Лунинецком районе

28.06.2022
Photo of «Спецжелезобетон» — производство загружено на 100 процентов, запас прочности есть (Лунинецкий район)

«Спецжелезобетон» — производство загружено на 100 процентов, запас прочности есть (Лунинецкий район)

28.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть