Экономика

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Подать заявку на кредит физическим лицам можно как в учреждении банка, так и через каналы дистанционного банковского обслуживания (веб-сайт банка, М-банкинг, контакт-центр, инфокиоск). Процентная ставка по кредиту установлена с учетом ставок, сложившихся в банковской системе, и составляет 25% годовых, 24% – при подаче заявки в указанных дистанционных каналах.

Особые условия предусмотрены по кредитам для приобретения товаров белорусских производителей, а также товаров и услуг у организаций торговли (сервиса), являющихся партнерами банка.

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L N

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