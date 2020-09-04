Дефицит валюты в обменниках связан с техническими сложностями — Нацбанк

Периодически возникающий дефицит валюты в обменниках связан с техническими сложностями. Об этом рассказал начальник главного управления операций на финансовых рынках Национального банка Денис Горегляд, сообщает БЕЛТА.

«В этом году периодически возникал дефицит с наличными долларами в обменных пунктах. Но это было обусловлено не некими фундаментальными, а чисто техническими сложностями. Белорусские банки по наличной валюте работают с европейскими коллегами. В марте закрылось авиасообщение с ЕС и США. Из-за этого нехватка наличной американской валюты наблюдалась у европейских банков: не было физической возможности ее завезти из-за Атлантического океана. Зато евро было в обороте в избытке», — рассказал Денис Горегляд.

Сейчас полеты возобновились, но из-за снижения пассажиропотока на линии выпускают самолеты небольшой грузоподъемности. «Соответственно, снижаются возможности по оперативной переброске большого объема наличной валюты. Не надо забывать, что у наших банков ограниченное количество тех же инкассаторских машин. И во время резкого роста спроса на валюту не всегда есть возможность оперативно подкрепить наличными обменные пункты и банкоматы», — подчеркнул представитель Нацбанка.

Денис Горегляд обратил внимание и на то, что для банков работа с наличными включает дополнительные издержки по сравнению с безналичной валютой. «Для банков выгодно работать на оборотах. Исходя из этой концепции, коммерческие банки выставляют обменные курсы. Иногда цена покупки превышает биржевые котировки. Но это не значит, что банки не могут купить валюту на биржевом или внебиржевом рынке. Просто, регулируя стоимость продажи и покупки валюты, они стараются сбалансировать спрос и предложения в обменных пунктах, чтобы банки работали на собственных оборотах, с минимальной потребностью в подкреплении валютой или белорусскими рублями. Когда ситуация на рынке выравнивается, банки без всякого напоминания или инициативы со стороны Нацбанка снижают курсы», — отметил он.