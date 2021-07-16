Экономика

Для граждан Беларуси с 17 июля возобновляется железнодорожное сообщение с Калининградской областью

Граждане Беларуси с 17 июля имеют возможность проезда ж/д транспортом в Калининградскую область.

С 17 июля граждане Беларуси имеют возможность проезда железнодорожным транспортом в Калининградскую область, сообщили в пресс-центре БЖД.

В соответствии с постановлением Совмина от 14 июля 2021 года №401 сняты ограничения по пересечению госграницы Беларуси для следующих из страны на территорию Калининградской области ж/д транспортом без пересадок в пути следования граждан Беларуси, России и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси. Также для следующих с территории Калининградской области без пересадок в пути следования граждан РФ, Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на белорусской территории.

БЖД обращает внимание пассажиров, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область (по территории Литвы) белорусским гражданам необходимо иметь шенгенскую визу.

В настоящее время в сообщении с Калининградской областью по территории Беларуси курсируют поезда №30/29 Калининград — Москва, №80/79 Калининград — Санкт-Петербург и №360/359 Калининград — Адлер. Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Беларуси и России.

При нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и антисептические средства.

В БЖД напоминают, что с 10 июля белорусские граждане могут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».

В соответствии с постановлением Совмина №401 прибывающие в Беларусь граждане государств — членов ЕАЭС (в том числе России), достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, также представляют отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».

Более подробную информацию о графике движения данных поездов, правилах и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону контакт-центра БЖД 105.

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