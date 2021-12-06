ОбществоОфициальноЭкономика

Долгострои в Беларуси могут обложить повышенными налогами

Долгострои в Беларуси могут обложить повышенными налогами. Об этом заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой рассказал в интервью телеканалу “Беларусь 1”, сообщает БЕЛТА.

“За следующий год (эта опция только закладывается) возвращаемся к теме налога на долгострои”, – заявил замглавы Администрации Президента.

Он пояснил, что задача состоит в том, чтобы стимулировать осваивать землю, предназначенную под строительство.

“То есть 3 и более лет, когда получают либо люди, либо предприниматели участок и ничего там не делают, естественно, будет ступенчатая повышающая ставка земельного налога. Не для того, чтобы что-то фискально собрать в бюджет, а для того, чтобы просто стимулировать людей что-то делать, что-то строить”, – сказал Дмитрий Крутой.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of 1166 пострадавших от гололедных и холодовых травм зарегистрировали в Беларуси за 2,5 недели

1166 пострадавших от гололедных и холодовых травм зарегистрировали в Беларуси за 2,5 недели

Photo of Сёння – Дзень валанцёра. Фотарэпартаж

Сёння – Дзень валанцёра. Фотарэпартаж

Photo of Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Photo of В Беларуси пройдет республиканский конкурс хореографического искусства “Время танцевать”

В Беларуси пройдет республиканский конкурс хореографического искусства “Время танцевать”

Photo of Экспозиция к 80-летию битвы за Москву открылась в Музее истории Великой Отечественной войны

Экспозиция к 80-летию битвы за Москву открылась в Музее истории Великой Отечественной войны

Photo of Белорусские переводы Священного Писания презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

Белорусские переводы Священного Писания презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть