Экономика

Энергоблок №1 БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии

Энергоблок №1 Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал первый миллиард кВт.ч электроэнергии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

“В настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности”, – проинформировали в пресс-службе.

С вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит около 18 млрд кВт.ч в год. По информации пресс-службы, станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб.м природного газа.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту “АЭС-2006” вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй – в I полугодии 2022-го.

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