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Фотофакт. Бывшая школьная столовая по улице Новой в Микашевичах получила новую жизнь

Несколько лет назад старое пустующее знание приобрел местный предприниматель Сергей Кривулец, который сразу же занялся его капитальной реконструкцией и благоустройством прилегающей территории. Сегодня модернизированное строение имеет современный вид, двор радует аккуратным тротуаром и зелеными насаждениями, а обновленные помещения обживают арендаторы. Недавно в бывшей столовой открылся магазин «Одежда/обувь».

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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