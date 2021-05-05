Фотофакт. Бывшая школьная столовая по улице Новой в Микашевичах получила новую жизнь

Несколько лет назад старое пустующее знание приобрел местный предприниматель Сергей Кривулец, который сразу же занялся его капитальной реконструкцией и благоустройством прилегающей территории. Сегодня модернизированное строение имеет современный вид, двор радует аккуратным тротуаром и зелеными насаждениями, а обновленные помещения обживают арендаторы. Недавно в бывшей столовой открылся магазин «Одежда/обувь».