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Госстандарт открыл голосование за лучшие белорусские товары

Государственный комитет по стандартизации предлагает принять участие в голосовании за лучшие белорусские товары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Конкурс “Лучшие товары Республики Беларусь” проводится среди организаций, изготавливающих продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукцию производственно-технического назначения, а также компаний, предоставляющих услуги населению. При подведении окончательных итогов конкурса комиссия будет учитывать отзывы потребителей.

Каждый потребитель может принять участие в голосовании только один раз (повторное голосование учитываться не будет). Участие в голосовании можно принять до 20 декабря. Для этого нужно перейти по ссылке https://quality.gskp.by/, выбрать нужную номинацию и отметить, нравится или не нравится товар. Можно также направить свои отзывы в секретариат комиссии конкурса до 20 декабря включительно на адрес ntc@belgiss.by.

Конкурс “Лучшие товары Республики Беларусь” содействует выявлению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки. Он объявляется ежегодно с 2002 года по инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.

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Наталья Лялюк

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