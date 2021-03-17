Экономика

Изменения в исчислении налога при упрощенной системе налогообложения

При исчислении и уплате налога при упрощенной системе налогообложения (далее – налог при УСН) следует руководствоваться главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь с учетом внесенных изменений на 2021 год (далее – Кодекс).

Обращаем внимание на увеличение стоимостных критериев валовой выручки на 5,5 %.

Не учитываются в составе валовой выручки у арендодателя (ссудодателя) полученное от арендатора (ссудополучателя) возмещение стоимости услуг стационарной электросвязи, услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.

Суммы НДС, исчисленные с сумм увеличения налоговой базы НДС согласно п. 4 ст. 120 Кодекса не уменьшают валовую выручку налога при УСН.

В налоговую базу налога при УСН не включаются суммы в погашение дебиторской задолженности после истечения сроков исковой давности, а также суммы в погашение дебиторской задолженности, невозможной (нереальной) для взыскания, если убытки от списания такой дебиторской задолженности не учитывались в составе затрат (расходов) при определении налоговой базы налога на прибыль.

В случае расчета с плательщиком налога при УСН посредством банковских платежных карточек через кассовое оборудование дата оплаты признается на дату проведения таких расчетов через кассовое оборудование.

Упразднены ограничения на применение УСН:

организациям и ИП, предоставляющим в безвозмездное пользование капитальные строения (здания, сооружения), их части, не находящееся у них на праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, оперативного управления;

доверительным управляющим в связи с исполнением им договора доверительного управления имуществом сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)), предоставление в иное возмездное пользование имущества также не лишает его права применения УСН.

Доходы ИП по операциям по реализации (погашению) ценных бумаг при применении УСН облагаются не налогом при УСН, а подоходным налогом (пп. 1.2.1 п. 1 ст. 326пп. 2.6 п. 2 ст. 328 Кодекса).

В 2020 году доходы ИП, применяющих УСН, получаемые ими от коммерческих организаций, в которых они сами либо их близкие родственники являлись участниками, собственниками этих организаций, облагались подоходным налогом, с 2021 года такие доходы облагаются  налогом при УСН по ставке 16 %. НДС в отношении таких доходов также не исчисляется.

Доходы от некоммерческих организаций, участниками, собственниками, руководителями которых являются ИП и (или) их близкие родственники; от коммерческих организаций, в которых ИП и (или) их близкие родственники являются руководителями, облагаются у получивших их ИП налогом при УСН по ставке 16 % (абз. 3 пп. 1.3 ст. 329 Кодекса).

Для ИП уточнены принципы отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 4 ст. 328 Кодекса).

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