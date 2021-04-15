Изменения в исчислении НДС в 2021 году

Исчисление и уплата НДС производятся в соответствии с главой 14 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс).

Обращаем внимание на сокращение перечня продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС при ввозе и реализации по ставке 10%, такие товары будут облагаться по ставке 20%. Отменено освобождение от НДС при ввозе и реализации лекарств и медицинских изделий, в отношении некоторых из них будет применяться ставка 10% (включены в соответствующий государственный реестр или имеется заключение (разрешение) Минздрава). Отменено освобождение от НДС в отношении оборотов по реализации, вновь построенных на территории Республики Беларусь гаражей, машино-мест и автомобильных стоянок (долей в праве собственности на стоянку) застройщиком, заказчиком, гаражным кооперативом, кооперативом, осуществляющим эксплуатацию стоянок. Расширен перечень услуг ЖКХ, освобожденных от НДС.

Обороты по безвозмездной передаче государственного имущества (за исключением товаров, указанных в ч. 1 подп. 2.6 ст. 115 Кодекса) и объектов бюджетным организациям здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта не признаются реализацией в соответствии со ст. 31 Кодекса. Не признаются объектами обороты по реализации имущества должника в рамках исполнительного производства (включая передачу имущества должника взыскателю).

Увеличен до 465255 руб. критерий выручки в целях признания ИП на общем порядке плательщиками НДС. Исключен критерий выручки для признания ИП на упрощенной системе плательщиками НДС в отношении доходов, получаемых ими от коммерческих организаций, в которых они или их близкие родственники являются учредителями, собственниками.

ИП, решившие уплачивать НДС вне зависимости от критерия по выручке, обязаны представлять уведомление по установленной форме не позднее 20-го числа месяца, в котором будут уплачивать НДС. ИП признаются плательщиками: с 1-го числа месяца, следующего за месяцем достижения критерия по выручке; с 1-го числа месяца, с которого принято решение об уплате НДС; со дня госрегистрации для ИП, подавших уведомление об уплате в месяце госрегистрации.

В Кодекс перенесена норма Указа от 24.11.2005 № 546: налоговая база при реализации транспортных средств, согласно приложению 25 Кодекса, определяется как разница между ценой реализации с учетом НДС и ценой приобретения транспортных средств, приобретенных юрлицами и ИП без НДС у физлиц, в том числе являющихся ИП, на территории Республики Беларусь.

Действующий порядок определения момента фактической реализации работ, услуг, результат которых не может быть использован до их завершения, применяется и в отношении отдельных этапов таких работ (услуг). В качестве дня сдачи объекта аренды в аренду, если срок аренды не превышает один месяц, установлен последний день аренды.

Установлена возможность применять ставку НДС 20% при ввозе товаров, облагаемых НДС по ставке в размере 10%. Не применяется расчетная ставка в отношении сумм, увеличивающих налоговую базу согласно п. 4 ст. 120 Кодекса.

Ставка НДС 0% не применяется по экспортируемым вспомогательным транспортным услугам (код ОКРБ 007-2012-52.29.20.100), консультационным услугам, услугам по хранению грузов, оказываемым по отдельному договору, не предусматривающему организацию и (или) обеспечение международной перевозки грузов. При реализации экспортируемых транспортных услуг, облагаемых НДС по ставке 0%, в ЭСЧФ обязательно указывать код вида деятельности ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», экспедиторам необходимо указывать и реквизиты транспортного документа, и реквизиты заявки.

В перечень дат, на последнюю из которых определяется дата наступления права на вычет сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров из ЕАЭС, добавлена дата представления декларации по НДС, в которой отражена сумма НДС, если такая декларация подана после установленного срока. Закреплена возможность принятия к вычету сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров из-за пределов ЕАЭС, в отчетном периоде, срок подачи декларации по НДС за который следует после выставления ЭСЧФ, если такой ЭСЧФ выставлен после подачи декларации по НДС за отчетный период, в котором выполнены условия для вычета, и дата в строке 3 ЭСЧФ приходится на тот же период.

Корректировка налоговых вычетов при возврате товаров, ввезенных из ЕАЭС, для их замены или ремонта будет производиться, если при возврате товаров для этих целей подается уточненная часть II декларации.

Стало возможным передавать вычеты по НДС правопреемнику без передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав, если это предусмотрено разделительным балансом (передаточным актом). Уменьшаются вычеты на суммы НДС, ранее принятые к вычету в полном объеме в связи с ликвидацией, при отмене такой процедуры.

Если при переходе на применение особого режима без НДС, отсутствии отметки о выборе отчетного периода в декларации по НДС за прошлый год возникла обязанность исчислить и уплатить НДС в текущем году, то отметка проставляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором возникла такая обязанность (объект), такой порядок касается и ИП, не являющихся плательщиками НДС.