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Какие зарплаты в Лунинецком районе? Информация по видам деятельности
Как информирует Главное статистическое управление Брестской области, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Лунинецкого района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-июне 2021 г. составила 1 009,8 рубля, в том числе в июне – 1 123,4 рубля.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников Лунинецкого района по отдельным видам экономической деятельности представлена в таблице:
|Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата, рублей
|Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду предыдущего года
|июнь 2021 г.
|январь – июнь 2021 г.
|июнь 2021 г.
|январь – июнь 2021 г.
|Всего
|
1 123,4
|
1 009,8
|97,2
|98,2
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|947,8
|874,6
|103,5
|105,1
|Промышленность
|1 378,4
|1 173,6
|95,5
|93,1
|Строительство
|1 002,7
|877,3
|92,1
|84,2
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|931,8
|808,1
|98,2
|98,7
|Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
|1 376,3
|1 247,6
|111,0
|105,4
|Услуги по временному проживанию и питанию
|568,6
|531,4
|97,2
|97,7
|Операции с недвижимым имуществом
|1 027,9
|1 020,6
|90,3
|86,2
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|896,4
|818,9
|95,3
|98,2
|Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
|676,4
|642,8
|106,8
|93,7
|Образование
|944,3
|847,9
|96,2
|99,9
|Здравоохранение и социальные услуги
|1 008,2
|1 014,8
|82,4
|102,1
|Творчество, спорт, развлечения, отдых
|735,1
|665,6
|96,8
|101,5
|Предоставление прочих видов услуг
|551,5
|527,5
|92,8
|86,5