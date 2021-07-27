Какие зарплаты в Лунинецком районе? Информация по видам деятельности

Как информирует Главное статистическое управление Брестской области, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Лунинецкого района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-июне 2021 г. составила 1 009,8 рубля, в том числе в июне – 1 123,4 рубля.

Начисленная среднемесячная заработная плата работников Лунинецкого района по отдельным видам экономической деятельности представлена в таблице: