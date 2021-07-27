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Какие зарплаты в Лунинецком районе? Информация по видам деятельности

Как информирует Главное статистическое управление Брестской области, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Лунинецкого района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной  подчиненности) в январе-июне 2021 г. составила 1 009,8 рубля, в том числе в июне – 1 123,4 рубля.

Начисленная среднемесячная заработная плата работников Лунинецкого района по отдельным видам экономической деятельности представлена в таблице:

  Номинальная начисленная  среднемесячная
заработная плата,               рублей		 Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду предыдущего года
июнь 2021 г. январь – июнь 2021 г. июнь 2021 г. январь – июнь 2021 г.
Всего

1 123,4

1 009,8

 97,2 98,2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 947,8 874,6 103,5 105,1
Промышленность 1 378,4 1 173,6 95,5 93,1
Строительство 1 002,7 877,3 92,1 84,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 931,8 808,1 98,2 98,7
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 1 376,3 1 247,6 111,0 105,4
Услуги по временному проживанию и питанию 568,6 531,4 97,2 97,7
Операции с недвижимым имуществом 1 027,9 1 020,6 90,3 86,2
Профессиональная, научная и техническая деятельность 896,4 818,9 95,3 98,2
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 676,4 642,8 106,8 93,7
Образование 944,3 847,9 96,2 99,9
Здравоохранение и социальные услуги 1 008,2 1 014,8 82,4 102,1
Творчество, спорт, развлечения, отдых 735,1 665,6 96,8 101,5
Предоставление прочих видов  услуг 551,5 527,5 92,8 86,5

 

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