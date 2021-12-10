Какой будет инфляция в Беларуси в 2022-м? Основные направления денежно-кредитной политики

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 482 “Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2022 год”. Согласно документу, денежно-кредитная политика в 2022 году будет нацелена на поддержание инфляции на уровне 6%, об этом пишет БЕЛТА по информации пресс-службы президента.

Продолжится контроль за ростом денежного предложения. Средняя широкая денежная масса увеличится на 7-13% в годовом выражении, рублевая денежная база – на 8-13%.

Курсовая политика, как и ранее, будет проводиться в режиме плавающего курса, который формируется под действием спроса и предложения на валютном рынке. Допускается проведение валютных интервенций для недопущения резких колебаний курса белорусского рубля, а также пополнения золотовалютных резервов.

С учетом объемов предстоящих выплат прогнозируется, что золотовалютные резервы на конец 2022 года составят не менее 7 млрд долларов.