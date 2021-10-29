Карточки некоторых банков будут работать с перебоями 30 октября

В работе некоторых банковских карточек в эту субботу – 30 октября – могут возникнуть перебои, сообщает пресс-служба Банковского процессингового центра.

В частности, перерывы в обслуживании держателей карточек банков вероятны в промежуток времени с 02:00 до 6:30 30 октября.

По информации оператора системы, причина в том, что на одном из аппаратно-программных комплексов предприятия в это время будут вестись технические работы. В связи с этим карточки банков, которые обслуживаются в Банковском процессинговом центре, могут на время проведения работ временно не обслуживаться.

Банковский процессинговый центр обслуживает следующие банки: «АСБ Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БПС-Сбербанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк».