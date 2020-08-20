Экономика

МАРТ принял меры в связи с превышением оптовой надбавки на маски

L N Send an email 1 час тому назад
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло меры в связи с превышением оптовой надбавки на маски, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

«МАРТ провел внеплановую проверку ЗАО «Белмедпоставка». Установлено, что был превышен предельный уровень оптовой надбавки при реализации санитарно-гигиенических масок, являющихся изделиями медицинского назначения. Применены надбавки до 15%, несмотря на положения указа от 11 августа 2005 года №366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» об ограничении в 11%», — рассказали в пресс-службе.

МАРТ составил и направил в экономический суд Брестской области протоколы об административных правонарушениях. Суд принял решение о наложении штрафа в размере 10 базовых величин (1 БВ — Br27) на должностное лицо, ответственное за формирование цен, а на юридическое лицо — в размере почти Br4 тыс. (с учетом объемов фактической реализации).

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