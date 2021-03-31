МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлевает государственное регулирование цен на социально значимые товары с 1 апреля по 29 июня 2021 года включительно. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 26 марта 2021 года №19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

“В условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров. Продление ценового регулирования направлено прежде всего на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении, а также на обеспечение доступности их для населения”, – отметили в пресс-службе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.