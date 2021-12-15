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Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января 2022 года вырастет до 457 руб

С 1 января 2022 года размер месячной минимальной заработной платы составит Br457. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2021 года №721, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

На текущий год месячная минимальная заработная плата в Беларуси была установлена в размере Br400 (утверждено постановлением правительства от 21 декабря 2020 года №740). С учетом индексации размер МЗП вырос до Br418,14.

Новый норматив минимального уровня оплаты труда был ранее одобрен на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, поскольку с 15 ноября изменился порядок установления данного норматива. Прежде он утверждался правительством в привязке к минимальному потребительскому бюджету. Теперь размер месячной МЗП должен составлять не менее 30% от прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, определенного в прогнозе социально-экономического развития страны.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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