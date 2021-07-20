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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинце 29 июля

29 июля 2021 года с 10:00 до 12:00 управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит электронную ярмарку вакансий.

Соискателям работ будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми Барановичским вагонным депо ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» и Лунинецкой дистанцией пути ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by.

Данная электронная услуга предлагается всем жителям и значительно сокращает период поиска работы.

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