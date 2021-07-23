К сведению незанятых граждан!

29 июля с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома проведет электронную ярмарку вакансий.

Соискатели работ смогут ознакомиться с вакансиями, предложенными Барановичским вагонным депо и Лунинецкой дистанцией пути УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте e-vacancy.by. Данная электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.