Как узнать УНП физического лица?

Инспекция МНС по Лунинецкому району напоминает, что земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за землю оплачивают в бюджет по месту расположения объекта налогообложения.

Алгоритм уплаты налогов через ЕРИП по объектам, расположенных в г. Лунинец, следующий:

Налоги – Брестская область – Лунинецкий район – Лунинецкий РИК, финотдел – выбираем налог (земельный налог, налог на недвижимость, аренда земли) – вводим свой учетный номер плательщика (буквенные значения УНП необходимо вводить на английской раскладке клавиатуры большими буквами) – оплачиваем сумму налога.

Если объекты расположены в Лунинецком районе выбираем: Налоги – Брестская область – Лунинецкий район – название сельисполкома (например, Дворецкий с/с) – выбираем налог (земельный налог, налог на недвижимость, аренда земли) – вводим свой учетный номер плательщика (буквенные значения УНП необходимо вводить на английской раскладке клавиатуры большими буквами) – оплачиваем сумму налога.

Учетный номер плательщика (УНП), необходимый для оплаты налогов физического лица, указан в извещении на уплату физическими лицами земельного налога и налога на недвижимость перед фамилией.

Также УНП можно узнать в любой налоговой инспекции при предоставлении документа, подтверждающего личность (паспорт, вид на жительство), а также на сайте МНС (www.portal.nalog.gov.by), не обращаясь при этом в налоговую инспекцию.

Алгоритм действий поиска УНП физического лица:

– заходим на сайт МНС (www.portal.nalog.gov.by);

– выбираем “Электронные сервисы”;

– выбираем раздел “Государственный реестр плательщика”;

– выбираем подраздел “Поиск физических лиц”.

Варианты поиска:

1) личный номер (14 знаков);

2) ФИО или начальная часть ФИО (не менее 3 букв) и номер документа, удостоверяющего личность, полностью или личный номер.

За более подробной информацией можно обратиться в инспекцию МНС по Лунинецкому району по адресу: г. Лунинец, ул. Я.Коласа, д.50, и по телефонам 6-28-41 или 6-23-30.