Какие специальности – в топе профессий для обучения инвалидов в Беларуси?

В Беларуси рекомендации к труду имеют 119 тысяч человек с инвалидностью. Это чуть больше половины от общего числа инвалидов в трудоспособном возрасте, сообщает БЕЛТА.

Конечно, шансов трудоустроиться больше у людей с опытом и профессией, поэтому активно ведется работа по подготовке желающих по востребованным специальностям.

– В трудовой деятельности могут участвовать не все, а только те, которым врачи выдали соответствующее заключение МРЭК, – отметила начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха. – За последние пять лет служба занятости помогла пройти обучение почти 1,5 тыс. безработным инвалидам по 57 специальностям. Наиболее востребованными оказались профессии лифтера, кладовщика, оператора ПЭВМ, продавца, контролера-кассира, а также обучение основам предпринимательской деятельности.

Сегодня инвалиды в Беларуси имеют право работать как у нанимателей с обычными условиями труда, так и в специализированных организациях. На 84 предприятиях, созданных общественными объединениями инвалидов, занято более четырех тысяч людей с ограниченными возможностями.