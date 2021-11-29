Наша консультация

Консультируют нотариусы

3 декабря нотариусы Брестского нотариального округа примут участие в республиканской акции по бесплатному консультированию, приуроченной к празднованию Дня юриста в нашей стране.

В течение рабочего дня граждане могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.  В этом году с учетом эпидемиологической ситуации акция пройдет в режиме онлайн. С целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы Брестчины будут бесплатно консультировать по телефонам, а также дистанционно с применением средств видеосвязи (мессенджеров).

Формат предоставления консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, полный список которых и их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Ольга Пашкевич, пресс-секретарь Брестской областной нотариальной палаты.

 

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