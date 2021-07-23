На Лунинетчине начались материальные выплаты к школе

Предусмотрены они для многодетных и малоимущих семей. Гражданам следует обратиться в:

управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (г. Лунинец, ул. Красная, д. 1, каб. 108), телефон 2-13-00 – главный специалист Киндрук Валентина Петровна (выплата государственной адресной социальной помощи в рамках мероприятий Государственной программы «Социальная защита на 2021-2025 годы»;

территориальный центр социального обслуживания населения (г. Лунинец, ул. Фрунзе, д. 6, каб. 11), тел. 2-33-88 – заведующий отделением первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования Людвиченко Ирина Игоревна (выплата единовременной материальной помощи в рамках мероприятий подпрограммы

«Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы».