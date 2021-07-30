Надбавки, доплаты и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 августа

В Беларуси с 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере 283,46 руб. Он повысился на 3,7% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая 2021 года. Соразмерно увеличиваются социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам.

Ежемесячная доплата к пенсиям для неработающих граждан в возрасте 80 лет и старше составит 70,87 руб., а в возрасте от 75 до 80 лет – 53,15 руб. Надбавка для инвалидов I группы составит 70,87 руб., а пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, – 35,44 руб.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – до 311,81 руб., инвалидам с детства II группы – 269,29 руб., инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 240,94 руб., инвалидам III группы – 212,60 руб., лицам старше общеустановленного пенсионного возраста – 141,73 руб., детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья – от 226,77 до 311,81 руб.

Также установлена пенсия в размере 279,38 руб. матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами I группы с детства, которые осуществляют уход за ними не менее 20 лет и достигли общеустановленного пенсионного возраста.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 283,46 руб. (в случае ухода за одним таким человеком) и до 340,15 руб. (за двумя и более лицами).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.