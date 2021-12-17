Не выставил ЭСЧФ – заплати штраф!

Электронный счет-фактура является обязательным электронным документом, служащим основанием для принятия плательщиком к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

При этом, ЭСЧФ является источником сведений об исчисленных и (или) подлежащих вычету суммах НДС, представляемых в налоговые органы.

Сроки выставления ЭСЧФ установлены статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь.

За нарушение сроков выставления ЭСЧФ, нормами административного права установлена административная ответственность для должностных лиц юридических лица и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время, ответственность за нарушение сроков выставления ЭСЧФ предусмотрена частью 1 статьи 14.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06.01.2021 в виде штрафа в размере до двадцати базовых величин.

При этом, не является административным правонарушением:

не выставление в установленный срок ЭСЧФ, если просрочка составила не более одного рабочего дня;

нарушение установленных сроков выставления ЭСЧФ, если ЭСЧФ выставлены до наступления срока представления налоговой декларации (расчета) по НДС за соответствующий отчетный период.

Минимальный размер штрафа за нарушение сроков выставления ЭСЧФ не установлен. В то же время, по общему правилу, минимальный размер штрафа, налагаемого на физическое лицо и (или) индивидуального предпринимателя, не может быть менее одной десятой базовой величины.

Лицо, допустившее нарушение сроков выставления ЭСЧФ может быть освобождено от административной ответственности с вынесением предупреждения, при одновременном соблюдении следующих условий:

— оно признало факт совершения им правонарушения и выразило согласие на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения;

— в течение одного года до совершения данного административного правонарушения на лицо не налагалось административное взыскание и лицо не освобождалось от административной ответственности за такое же нарушение.

При этом, предупреждение является не мерой административной ответственности, а одной из профилактических мер воздействия.

Помните, что наложение административного взыскания за не выставление ЭСЧФ не освобождает от обязанности его последующего выставления.

Мария Иванова, главный государственный налоговый инспектор управления камерального контроля инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области