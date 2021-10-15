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О маркировке остатков товаров

В целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию остатков товаров до даты введения маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации и приобрести средства идентификации. Это касается обуви, шин и товаров легкой промышленности.

На официальном сайте МНС размещено письмо от 22.09.2021 № 8-2-12/34598 «О маркировке остатков товаров» (далее – письмо МНС), разъясняющее порядок маркировки остатков товаров.

Право провести инвентаризацию остатков товаров и приобрести средства идентификации до даты введения маркировки закреплено в п. 7 Инструкции о порядке маркировки остатков товаров, утв. постановлением МНС от 03.05.2021 №17.

В целях предоставления субъектам хозяйствования возможности приобретения средств идентификации до даты введения маркировки РУП «Издательство «Белбланкавыд» будет обеспечена выдача кодов маркировки (средств идентификации) белорусского образца для маркировки остатков товаров:

– с 15.10.2021 для обуви;

– с 01.11.2021 для шин;

– с 01.02.2022 для товаров легкой промышленности.

После нанесения средств идентификации на остатки обуви, шин и товаров легкой промышленности субъектам хозяйствования необходимо внести сведения, установленные постановлением № 17, в систему маркировки.

Техническая возможность внесения сведений в систему маркировки об остатках товаров будет предоставлена с дат введения маркировки товаров:

– с 01.11.2021 для обуви;

– с 01.12.2021 для шин;

– с 01.03.2022 для товаров легкой промышленности.

Наступление сроков передачи в систему маркировки сведений об УКЗ (КИЗ):

– в период с 08.07.2021 по 30.09.2021 передача информации признается правом, а не обязанностью субъектов хозяйствования;

– в срок не позднее 20.10.2021 субъекты хозяйствования (не позднее 01.11.2021 ИП – плательщики единого налога) обязаны передать в систему маркировки информацию об использовании УКЗ (КИЗ) для маркировки товаров за период с 08.07.2021 по 30.09.2021.

 

 

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