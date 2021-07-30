Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа

В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа в Беларуси пересматриваются размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с1 августа в расчете на месяц установлен в размере 283,46 руб. Он повысился на 3,7% по сравнению с нормативом, который действовал с 1 мая 2021 года. Соответственно, увеличиваются также размеры детских пособий.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере 283,46 руб. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь составит 2 834,60 руб., а при рождении второго и последующих детей – 3 968,44 руб. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере 141,73 руб.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида – 198,42 руб., не имеющих инвалидности – 141,73 руб. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет 283,46 руб. (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 340,15 руб. (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере 198,42 руб.