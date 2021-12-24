Ремесленный сбор нужно уплатить до 28 декабря

Инспекция МНС по Лунинецкому району напоминает физическим лицам, планирующим осуществлять ремесленную деятельность и оказывать услуги в сфере агроэкотуризма в 2022 году, что срок уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности и сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на следующий год – не позднее 28 декабря текущего года.

Ставка сбора установлена в размере двух базовых величин в год. Размер базовой величины определяется на дату уплаты сбора. Следовательно, в бюджет не позднее 28 декабря необходимо уплатить сбор на 2022 год в размере 58,0 рублей.

Для тех, кто больше не планирует быть ремесленником, нужно представить в налоговый орган письменное уведомление о прекращении деятельности или уведомление через личный кабинет плательщика. Прекращение деятельности произойдет с даты получения инспекцией уведомления.

Более подробную информацию можно получить в инспекции МНС по Лунинецкому району по телефонам 6-28-41 или 6-23-30.

Наталья Будник, главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения физических лиц.