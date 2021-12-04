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Стоимость билетов на поезда в Россию будет зависеть от заполняемости и даты покупки

Белорусская железная дорога с 12 декабря открывает продажу билетов в купейные вагоны и вагоны СВ поездов (беспересадочных групп вагонов), курсирующих в сообщении с Россией, по системе динамического ценообразования, сообщает БЕЛТА по информации пресс-центра БЖД.

“Белорусская железная дорога с 12 декабря открывает продажу проездных документов в купейные вагоны и вагоны СВ всех поездов (беспересадочных групп вагонов), курсирующих в международном сообщении с Россией (за исключением поезда №2/1 Минск – Москва), с применением системы динамического управления тарифами и стимулирования спроса (ДУТИСС). Этот проект в целях повышения привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и снижения тарифной нагрузки на пассажиров БЖД реализует совместно с ОАО “РЖД” (АО “ФПК”)”, – рассказали в пресс-центре.

Основными критериями при формировании тарифа с использованием системы являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает.

Пересчет коэффициентов занятости выполняется в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 24% (в зависимости от маршрута следования пассажира) за 60 (45) дней до отправления конкретного поезда, так и надбавку в размере 8% при оформлении проезда менее чем за 3 часа до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81%.

“При формировании стоимости проезда в указанных поездах отменяется применение скидок/надбавки в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидки при одновременной оплате проезда в направлении “туда и обратно”. Также не распространяется действие динамического тарифообразования при проезде организованных групп пассажиров”, – обратили внимание в БЖД. При этом сохраняется применение скидки 10% при условии проезда индивидуальных пассажиров в плацкартных вагонах на боковых местах (кроме поезда №2/1 Минск – Москва).

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения “БЧ. Мой поезд” и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажирам, находящихся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47.

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Наталья Лялюк

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