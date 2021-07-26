Теперь карточки Беларусбанка можно получить по почте

C 21 июля крупнейший банк запустил новую услугу – доставку платежных карт по почте. Новый сервис доступен клиентам, которые оформляют карточку в отделениях банка при условии самостоятельного получения ПИН-кода в инфокиоске, Интернет-банкинге или М-банкинге.

– Сегодня многие сервисы доставки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы видим, что потребители уже привыкли к тому, что практически любые товары и услуги можно получить с доставкой на дом или в местном почтовом отделении, – подчеркнула заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина. – Вопрос повышения удобства и качества обслуживания клиентов для нас всегда был принципиальным, поэтому мы запустили сервис по доставке карточных продуктов банка по всей стране. Проявляя особую заботу о здоровье каждого клиента в период пандемии, мы уверены, что сервис будет востребован клиентами разного возраста.

Карточку доставят в почтовый ящик по адресу, который укажет клиент. Если почтового ящика нет или он открыт, то за готовой карточкой нужно обратиться в отделение почты. Там она будет храниться в течение 30 дней после поступления, по истечении этого времени ее вернут в банк.

До момента активации карточки клиентам рекомендуют убедиться в целостности конверта, отсутствии механических повреждений карточки и поставить свою подпись на ее обратной стороне. Первая успешная операция – снятие наличных, пополнение карты, перевод средств, просмотр баланса, оплата товаров и услуг – подтверждает получение карточки в конверте, целостность которого не нарушена, а карточка не повреждена.

Подробнее с условиями сервиса можно ознакомиться здесь.