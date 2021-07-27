В Беларуси планируют ввести обязательную регистрацию таксистов

Транспортной инспекцией на постоянной основе проводятся контрольные мероприятия в отношении субъектов хозяйствования осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров, как в регулярном, так и в нерегулярном сообщении. Данные мероприятия показывают, что нарушения имеют место быть, кроме этого неоднократно установлены факты перевозок пассажиров физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.

По результатам анализа проведенных мероприятий был подготовлен проект указа, согласно которому Транспортная инспекция сможет осуществлять регулирование рынка водителей-таксистов, а также диспетчеров, путем установления определенных условий при осуществлении своей деятельности по перевозке пассажиров не только водителями и перевозчиками, но и диспетчерами.

Специальные карты допуска должны будут получать водители, диспетчеры автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчеры такси. Также нужно будет иметь регистрационную карту на транспортное средство. Без этого на легальный рынок такси и нерегулярных перевозок государство никого не допустит. Регистрация будет проводиться через электронный сервис, где у водителей и диспетчеров будут личные аккаунты.

Таксисты должны будут заплатить половину базовой за допуск на рынок.

Если будет принят указ о регистрации таксистов и диспетчеров через Транспортную инспекцию, то власти начнут взимать пошлины за допуск к легальному рынку. За каждое авто «нерегулярщикам» и службам такси надо будет заплатить две базовые (сейчас это 58 рублей), за внесение изменений в регкарту — одну базовую (29 рублей). На одного водителя — половина базовой (14,5 рубля).

Диспетчерские службы, в том числе различные интернет-сервисы, будут обязаны заплатить по 100 базовых (2,9 тыс. рублей). За внесение изменений в карту регистрации — одну базовую (29 рублей). Более того, диспетчер пассажирских перевозок (от «нерегулярщика» до интернет-сервиса типа «Яндекс») должен будет до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять в инспекцию по налогам и сборам данные о выполненных перевозках.

Без допуска к рынку и последующей отчётности работа таких сервисов, как «Яндекс» и «Uber», будет объявлена в Беларуси незаконной. Более детально правила допуска пропишет Совмин.

Транспортная инспекция может приостановить допуск таксиста на месяц, а диспетчера — на три месяца. Это возможно, если:

были две и более «административки» за год за нарушение установленного порядка приёма средств платежа и (или) использования кассового оборудования и (или) платёжных терминалов;

произошло то же самое в случае использования незарегистрированных информационных платформ;

предоставлен недостоверный отчёт в налоговую инспекцию;

заказ передан незарегистрированному водителю;

транспортные средства не соответствуют требованиям закона.

Инспекция также вправе вообще прекратить действие регистрационной карты. Например, если водитель-таксист, у которого допуск приостановлен, не попросил в течение месяца снять ограничение. Также указ однозначно требует заключать трудовые договоры с таксистами. Арендаторами машин на время смогут быть только ИП и юрлица.

Если указ будет подписан и официально опубликован, то он вступит в силу через полгода.

Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков Екатерина Станкевич среди плюсов предложенного документа выделила следующие:

будет более строгий отбор водителей. Станет невозможной такая ситуация, когда за руль такси сядет человек, только что получивший права и не имеющий необходимого стажа вождения. Либо, например, строителю после смены нельзя будет ещё и работать в такси;

перевозчики не будут экономить на таких вещах, как резина для колёс и тормозные колодки. Это повысит уровень безопасности перевозок;

после вступления указа в силу сервисы «Яндекс» и «Uber» смогут продолжить работу в Беларуси. Но изменится ситуация с распределением финансов. На данный момент сервисы выводят деньги за рубеж.

Основной целью всего вышеуказанного является безопасность автомобильных перевозок пассажиров. В случае принятия Указа уменьшится количество нелегальных извозчиков, лиц подрабатывающих после основной работы (прямая угроза безопасности автомобильной перевозки, ввиду управления транспортным средством в утомленном состоянии).

Олег РАДЕВИЧ, и.о. начальника регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области.