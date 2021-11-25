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Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси

Андрей Рыбаков

До конца года в Беларуси будет функционировать около 600 электрозарядных станций. Об этом сообщил журналистам на региональном форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) в Витебске председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

На форуме прошла презентация технологии электрозарядных станций, как они функционируют через приложение в телефоне и как будут совершенствоваться в дальнейшем для более комфортной работы для потребителей. “Цифровизация нефтехимической отрасли по всей цепочке – от скважины до конечной продукции – является значительным конкурентным преимуществом как предприятий отрасли, так и производимых продуктов. Все проекты, которые лежат в области цифровизации нефтехимической отрасли, являются важными. Если говорить по потребительским моментам, то концерн “Белнефтехим” является государственным исполнителем по установке электрозарядных станций и в целом задействован в развитии электротранспорта в стране. Практически каждый день вводятся новые электрозарядные станции, и к концу года в стране их появится порядка 600″, – отметил Андрей Рыбаков.

Он добавил, что цикл цифровизации отрасли еще не закончен, а, в частности, региональный форум в Витебске поможет найти новые точки роста и развития. “Сегодня ни один инвестиционный процесс не начинается без учета внедрения цифровых технологий, чтобы можно было не только и не столько управлять физически новым технологичным оборудованием, сколько снимать и обрабатывать огромную базу данных для выработки оптимальных решений. Любой проект на предынвестиционной стадии сопровождается отделом цифровизации”, – подчеркнул руководитель концерна.

На Витебском форуме также обсудили вопросы цифровизации в энергетической, лесной промышленности и сфере культуры. Руководители данных ведомств отметили актуальность и востребованность проведения подобных форумов. Спикеры уделили внимание принятым недавно нормативным правовым актам, рассказали о работе новых сервисов, которые позволяют эффективно осуществлять межведомственное информационное взаимодействие, оказывать электронные услуги населению и бизнесу, а также обеспечить повышение эффективности экспортного потенциала Беларуси.

Особым пунктом в обсуждении прозвучала тема защиты персональных данных. Также участники мероприятия рассмотрели вопрос, актуальный для объектов энергетической сферы Республики Беларусь, – использование защищенного сегмента единой республиканской сети передачи данных.

Региональный форум прошел при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Витебского облисполкома.

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