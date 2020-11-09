Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС начнется в конце ноября – начале декабря

Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока Белорусской АЭС начнется в конце ноября – начале декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации “Росатом”.

“Первый ток в единую энергосистему страны энергоблок поколения “3+” c реактором ВВЭР-1200 выдал 3 ноября, после чего началось постепенное увеличение мощности реактора до 50% от номинальной с выполнением запланированных измерений и испытаний. Следующий этап – опытно-промышленная эксплуатация с увеличением мощности до 100% – начнется в конце ноября – начале декабря”, – рассказали в пресс-службе.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту “АЭС-2006” вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации “Росатом”. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Первый энергоблок Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения “3+”, сооруженным по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС. 22 октября состоялось первое включение в сеть четвертого российского энергоблока поколения “3+” – блока №6 Ленинградской АЭС.

Главной особенностью ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Все энергоблоки оснащены “ловушкой расплава” – устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения и без участия операторов. Кроме того, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза – с 30 до 60 лет, причем с возможностью продления еще на 20 лет.

Комплектным поставщиком ключевого оборудования ядерного острова для Белорусской АЭС является АО “Атомэнергомаш” (машиностроительный дивизион госкорпорации “Росатом”). Тепловыделяющие сборки изготовлены топливным дивизионом корпорации (ОАО “ТВЭЛ”) на Новосибирском заводе химконцентратов.