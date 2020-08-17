Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле выросло на 2,8%

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе — июле 2020 года составило Br9,9 млрд и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в сопоставимых ценах на 2,8%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br9,5 млрд, или в сопоставимых ценах на 3,3% больше, чем в январе — июле предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий выращено 1,086 млн т скота и птицы в живом весе (на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях — 1,047 млн т (на 5,4% больше). Молока получено 4,562 млн т (на 5,5% больше), в том числе в сельхозорганизациях — 4,417 млн т (на 6,1% больше).

На 1 августа в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99,5% к уровню на аналогичную дату 2019 года), в том числе коров — 1,4 млн голов (на 0,2% больше). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 2,3% больше, чем на 1 августа предыдущего года.