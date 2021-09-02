Промышленность

Газовая котельная в Микашевичах. Быть или нет?

Предварительное информирование граждан о планируемой деятельности по объекту: «Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной с переподключением тепловых нагрузок от неэффективных котельных «СШ №3» и ОАО «Лунинецлес» в г. Микашевичи Лунинецкого района»

План-график работ по проведению оценки воздействия
Подготовка программы проведения ОВОС – август 2021 г.
Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС – август 2021 г.
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь – сентябрь 2021 г. – октябрь 2021 г.
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям – октябрь 2021 г.
Представление отчета об ОВОС в составе про-ектной документации на государственную экологическую экспертизу – по окончании доработки.
Принятие решения в отношении планируемой деятельности – 10 дней с момента предоставления.

Заказчик: Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие  жилищно-коммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ» (КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»).
Юридический/почтовый адрес: 225644, г. Лунинец, ул. Баженовой, 4. Тел. 3-10-66, факс 8-(016-47)-3-36-57, e-mail: lncjkh@lnc.bujkh.by.
Планируемая деятельность: строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной с переподключением тепловых нагрузок от неэффективных котельных «СШ №3» и ОАО «Лунинецлес» в г. Микашевичи Лунинецкого района. Перевод на индивидуальное отопление потребителей, расположенных по адресам: ул. Ленинская, 10 (горисполком), ул. Партизанская, 28 (стоматология), ул. 17 Сентября, 25 (музыкальная школа).

Альтернативы планируемой деятельности
При проведении ОВОС в качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие варианты:
1-й вариант – реализация проектных решений;
2-й вариант – отказ от реализации проектных решений.
При реализации проектных решений предусматривается теплоснабжение с переводом на индивидуальное отопление потребителей, расположенных по адресам: ул. Ленинская, 10 (горисполком), ул. Партизанская, 28 (стоматология), ул. 17 Сентября, 25 (музыкальная школа), переподключение тепловых нагрузок от неэффективных котельных «СШ №3» и ОАО «Лунинецлес», строительство блочно-модульной котельной, при этом влияние на социальную сферу имеют значительный положительный потенциал.
Таким образом, 1-й вариант (реализация проектных решений) является приоритетным.

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L N

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