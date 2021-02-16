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Лунинецкий хлеб будут выпускать в бумажной упаковке
На предприятии планируют установить новое оборудование, которое позволит упаковывать хлеб по-новому.
Как сообщил БелТА директор Лунинецкого хлебозавода Павел Вабищевич, на производстве провели масштабную модернизацию. Вместо старых печей установили новые – термомасляные, ротационные, что позволило расширить ассортимент продукции. Из-за уменьшения объёмов – с 40 до 4,5 тонн в сутки от непрерывного замеса теста отказались. Хлебобулочный цех работает круглосуточно.
В этом году предприятие планирует закупить новое оборудование, которое позволит упаковывать хлеб в экологически чистые и биоразлагаемые бумажные пакеты.
Кроме хлебобулочной продукции, комбинат производит кондитерские изделия и восточные сладости: лукум, зефир, щербет, козинаки. В настоящее время лукум в Брестской области производится только в Лунинце. Всего разработано 12 видов: цитрусовый, кофейный, глазированный, в кокосовой стружке и другие.
В 2020 году Лунинецкий хлебозавод начал выпускать мармелад. Разработали сразу четыре вида: со вкусом лимона, яблока, малины и глазированный.