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Лунинецкий хлеб будут выпускать в бумажной упаковке

На предприятии планируют установить новое оборудование, которое позволит упаковывать хлеб по-новому.

Как сообщил БелТА директор Лунинецкого хлебозавода Павел Вабищевич, на производстве провели масштабную модернизацию. Вместо старых печей установили новые – термомасляные, ротационные, что позволило расширить ассортимент продукции. Из-за уменьшения объёмов – с 40 до 4,5 тонн в сутки от непрерывного замеса теста отказались. Хлебобулочный цех работает круглосуточно.

В этом году предприятие планирует закупить новое оборудование, которое позволит упаковывать хлеб в экологически чистые и биоразлагаемые бумажные пакеты.

Кроме хлебобулочной продукции, комбинат производит кондитерские изделия и восточные сладости: лукум, зефир, щербет, козинаки. В настоящее время лукум в Брестской области производится только в Лунинце. Всего разработано 12 видов: цитрусовый, кофейный, глазированный, в кокосовой стружке и другие.

В 2020 году Лунинецкий хлебозавод начал выпускать мармелад. Разработали сразу четыре вида: со вкусом лимона, яблока, малины и глазированный.

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