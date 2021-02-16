Лунинецкий хлеб будут выпускать в бумажной упаковке

В этом году предприятие планирует закупить новое оборудование, которое позволит упаковывать хлеб в экологически чистые и биоразлагаемые бумажные пакеты.

Кроме хлебобулочной продукции, комбинат производит кондитерские изделия и восточные сладости: лукум, зефир, щербет, козинаки. В настоящее время лукум в Брестской области производится только в Лунинце. Всего разработано 12 видов: цитрусовый, кофейный, глазированный, в кокосовой стружке и другие.

В 2020 году Лунинецкий хлебозавод начал выпускать мармелад. Разработали сразу четыре вида: со вкусом лимона, яблока, малины и глазированный.