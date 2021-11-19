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Минэнерго Беларуси и РФ обсудили подготовку проекта договора об объединенном рынке электроэнергии СГ

аместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз провел рабочую встречу с заместителем министра энергетики России Павлом Сниккарсом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики как в рамках Союзного государства, так и в формате ЕАЭС. В частности, рассмотрены экономические аспекты параллельной работы рынков электроэнергии двух стран. Стороны также обсудили ход подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, подписание которого предусмотрено союзной программой по созданию общего рынка электроэнергии, утвержденной интеграционным декретом глав государств 4 ноября.

Как отметил Денис Мороз, при обсуждении актуальных вопросов партнерства Минэнерго двух стран всегда нацелены на конструктивный подход и достижение взаимопонимания.

“Для нас очень важны двусторонние взаимоотношения в части выстраивания наших позиций, в том числе в рамках того движения, которое идет между нашими государствами в ЕАЭС”, – добавил Павел Сниккарс.

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