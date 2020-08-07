Промышленность

Первую электроэнергию на БелАЭС планируется получить осенью — Каранкевич

L N Send an email 8 минут тому назад
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Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить нынешней осенью, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата загрузка топлива в ядерный реактор, это один из этапов сооружения АЭС. Всего будет загружено 163 тепловыделяющие сборки. Это полная загрузка реактора топливом. Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью», — сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, белорусская энергосистема готова принять весь объем выработанной на станции электрической энергии и доставить конечным потребителям.

Министр обратил внимание, что ввод атомной станции в эксплуатацию создаст условия для значительного укрепления энергетической безопасности Беларуси. «Это надежный, экологичный, экономически выгодный источник энергии, который обеспечит около 40% всей потребности страны в электроэнергии. Ввод БелАЭС даст значимый импульс для развития других отраслей экономики с внедрением инновационных технологий», — отметил Виктор Каранкевич.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом». Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.

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L N

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