Первую электроэнергию на БелАЭС планируется получить осенью — Каранкевич

Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить нынешней осенью, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата загрузка топлива в ядерный реактор, это один из этапов сооружения АЭС. Всего будет загружено 163 тепловыделяющие сборки. Это полная загрузка реактора топливом. Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью», — сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, белорусская энергосистема готова принять весь объем выработанной на станции электрической энергии и доставить конечным потребителям.

Министр обратил внимание, что ввод атомной станции в эксплуатацию создаст условия для значительного укрепления энергетической безопасности Беларуси. «Это надежный, экологичный, экономически выгодный источник энергии, который обеспечит около 40% всей потребности страны в электроэнергии. Ввод БелАЭС даст значимый импульс для развития других отраслей экономики с внедрением инновационных технологий», — отметил Виктор Каранкевич.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом». Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.