Первый прозрачный телевизор выпустили на “Горизонте”

Первый прозрачный телевизор выпустил “Горизонт”, пишет БЕЛТА.

Новинкой белорусского производства сразу же заинтересовались зарубежные, в том числе российские, потребители, поэтому прозрачный телевизор станет еще одной статьей экспорта для “Горизонта”.

Специалисты пояснили: “Прозрачные OLED-экраны – это новая разработка в области дисплеев и цифровых вывесок. Такие экраны используются для передачи динамического или интерактивного контента через прозрачную поверхность: зрители воспринимают то, что показано на экране, и при этом видят сквозь дисплей. Это решение позволяет дизайнерам творчески отображать контент, одновременно создавая футуристический эффект. Сферы применения подобных экранов практически не ограничены: от high-tech офисов и ресепшенов премиальных гостиниц до магазинов, выставочных залов. Такие дисплеи могут устанавливаться даже вместо окон транспорта, позволяя пассажирам одновременно получать, например, информацию о маршруте, месте положения, времени, погоде, курсах валют и наблюдать происходящее за окном. Прозрачные экраны находят применение и в кафе, ресторанах, ювелирных магазинах, салонах красоты, музеях”.

OLED расшифровывается как organic light emitting diode (органический светодиод) и представляет собой технологию на органических светодиодах, которая устраняет необходимость в подсветке или корпусе. Если стандартные прозрачные ЖК-экраны требуют подсветки для создания видимого изображения, то прозрачные OLED-экраны состоят из миллионов пикселей, каждый из которых излучает свой индивидуальный свет. Это открывает совершенно новое поле для творчества в области цифровых вывесок, которое не могут предложить даже прозрачные ЖК-экраны.

Что любопытно, на OLED-экранах черный отображается как прозрачный, а не белый. “Это придает новый смысл процессу мерчандайзинга, предлагая новые способы творческого общения с аудиторией”, – продолжили специалисты.

Стандартные прозрачные ЖК-дисплеи требуют полноразмерных корпусных решений для передачи наилучшего изображения. При этом при выключении прозрачные OLED-экраны остаются прозрачными в отличие от стандартных прозрачных ЖК-дисплеев, которые в выключенном состоянии просто отображают черный экран.

Прозрачный OLED обладает высокой контрастностью, высокой скоростью отклика, низким энергопотреблением. Экран имеет 55-дюймовую матрицу, толщина которой не превышает 6 мм, отображение цветов превышает 1 млрд, а разрешение составляет 1920х1080 пикселей.

В январе этого года холдинг “Горизонт” посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко, который остался доволен увиденным. Предприятие не останавливало работу в условиях коронавирусных ограничений, что позволило сохранить трудовой коллектив, обеспечить людей работой и стабильным заработком. В настоящее время холдинг наращивает экспорт продукции, в том числе и благодаря новинкам производства, заметным на зарубежном рынке товарам.