Промпроизводство в Беларуси в январе-июле снизилось на 2,5%

Объем промышленного производства в Беларуси в январе — июле 2020 года в текущих ценах составил Br62,6 млрд, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,9%, в обрабатывающей — на 2,6%. По виду экономической деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» оно снизилось на 3,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство увеличилось на 0,9%.

Индекс промышленного производства в июле 2020 года по сравнению с июнем 2019-го составил 101,1%, с июнем 2020-го — 102,2%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января — июля предыдущего года в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов на 13,8%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности — на 13,3%, продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 4,6%, транспортных средств и оборудования — на 2,2%.